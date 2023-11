Juve-Cagliari 0-0 LIVE | Chiesa murato sulla linea | anche Gatti pericoloso di testa

(Di sabato 11 novembre 2023) All’Allianz Stadium il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Sbaglia McKennie – Ha tutto lo spazio davanti a sé per servire Kean, lanciatissimo poi a rete, ma sbaglia la misura del passaggio. Chiude benissimo Dossena. 4?libera l’area – Cambiaso perde palla al limite e lancia il contropiede del. Prati velocissimo va da Petagna, cross al centro sul quale ...

0 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio - Cominciata. 2 Sbaglia ...

Juve-Cagliari 0-0 LIVE: chance per Chiesa Sky Sport

Appassionato di basket, presente spesso a bordo campo per le sfide delle 'sue' due squadre, la Stella Rossa e il Partizan di Belgrado; a suo agio ...46' - VIA AL SECONDO TEMPO! E' comincia la ripresa di Juventus-Cagliari: Ranieri cambia, dentro Lapadula al posto di Petagna. Per Allegri nessuna modifica. 19.02 - Le squadre stanno rientrando in ...