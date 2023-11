Juve | Bremer | «Lavoriamo bene in gruppo | non solo i titolari»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di Gleison, difensore della, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Cagliariha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Cagliari. Di seguito le sue parole. LA DIFESA E’ IL MIGLIOR ATTACCO – «Abbiamo fatto una bella partita lì dietro. Oggi finalmente sono riuscito a fare anche il primo gol stagionale». INTESA IN DIFESA – «, anche Rugani sta facendo una bella stagione. E’ quello che ci chiede il mister, ma c’è tempo per lavorare. Chiunque entra però sta dando una grande mano».LEADER – «La prima stagione era difficile alladopo essere uscito dal Torino. Spero di continuare così anche il prossimo anno per fare una grande stagione». INTER – «Sono ...