Juve | Allegri avvisa l' Inter | ' Loro favoriti | ma in gara secca'

4 Il tecnico dellaMassimilianoha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari: 'Era importante vincere per questioni di classifica, il Cagliari veniva da un ottimo momento. Dopo il 2 - 0 ci siamo un po' ...

Allegri, il gioco non migliora ma i giocatori sì. E la Juve è tornata a lottare per il titolo La Gazzetta dello Sport

Non deve capitare, fortunatamente è stato ininfluente ai fini del risultato". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo la vittoria della sua Juventus contro il Cagliari. Il tecnico bianconero ha ...In attesa dell'Inter, la squadra di Allegri batte i rossoblù all'Allianz Stadium TORINO (ITALPRESS) - Juventus di nuovo in testa alla Serie A per ...