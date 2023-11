Leggi su tuttotek

(Di sabato 11 novembre 2023) Lanon si ferma:ad-off con i personaggi di Halle Berry e Laurence Fishburne Lacrede così tanto nel progetto diche ha deciso di ampliare ulteriormente il suo universo con nuovi progetti ambientati nel mondo del serial killer più famoso del mondo. La notizia bomba di quest’oggi e che si trova sotto i riflettori è la seguente:5 è stato! Nonostante il finale del quarto capitolo con protagonista Keanu Reeeves,ha dato il via libera alla realizzazione del quinto film. In più, se questo non fosse abbastanza, dopo l’annuncio della serie anime di ...