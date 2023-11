Italia-Canada | Finale Billie Jean King Cup 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) LadelleCup Finalsdi tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, vedrà protagonista l’, che dopo aver battuto Francia e Germania, vincendo il Gruppo D, ha eliminato in semila Slovenia, prima nel Gruppo B, e domani affronterà nell’ultimo atto il, che dapprima ha superato Spagna e Polonia, primeggiando nel Gruppo C, poi ha regolato in semila Repubblica Ceca, vittoriosa nel Gruppo A. Queste le atlete convocate: il, capitanato da Heidi El Tabakh, ha a disposizione Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, Marina Stakusic e Gabriela Dabrowski, mentre l’, guidata da Tathiana Garbin, potrà schierare Jasmine Paolini, Elisabetta ...