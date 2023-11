Israele si prepara a combattere per un anno a Gaza

(Di sabato 11 novembre 2023) Carri armati e truppe israeliane htagliato in due la Striscia di. Ad un mese dall'attacco terroristico dei miliziani di Hamas del 7 ottobre scorsoprosegue nella guerra contro il gruppo islamista. Nel mese di bombardamenti sulla enclave palestinese sarebbero morte oltre...

L'esercito disia combattere per un anno a Gaza. Per arrivare alla "quarta fase" della guerra. Che prevede l'ingresso di un nuovo governo che non sia sostenuto da Hamas o dagli iraniani. L'...

Black out totale nell'ospedale di al Shifa. OMS: muore un bambino ogni 10 minuti - Polizia Israele reprime dissenso, raid nel partito Hadash - Polizia Israele reprime dissenso, raid nel partito Hadash RaiNews

Israele prepara l'attacco alla Striscia di Gaza – Analisi Difesa Analisi Difesa

Continiua la guerra in Medio Oriente: Israele ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nella parte settentrionale di Gaza, nel campo di Jabalia, mentre la Jihad islamica ha mostrato in video du ...L'Arabia Saudita ospiterà oggi un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica "in risposta alle circostanze eccezionali che si stanno verificando a Gaza". Intanto ...