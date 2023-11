Israele | Raisi attacca | “Baciamo le mani a Hamas | Usa in guerra contro Gaza”

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – ”Non c’è altra via che resistere aleper la sua resistenza”. Lo ha detto il presidente dell’Iran Ebrahimintervenendo al vertice congiunto dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) e della Lega Araba a Riad. ”Basta parole. Oggi è il giorno dell’azione”, ha aggiunto, affermando che ”l’intero mondo islamico deve essere unito e attraverso questa unità possiamo risolvere il problema”.ha quindi detto di ”sperare che alla fine di questo vertice si arrivi a una soluzione a beneficio del popolo palestinese”. Affermando che ”i bombardamenti ciechi sudevono finire”,ha poi accusato gli Stati Uniti di ”sostenere ...

Il presidente iraniano Ebrahimha invitato i Paesi arabi presenti al vertice di Riad a definire l'esercito israeliano "organizzazione terroristica" a causa delle sue operazioni armate nella Striscia di Gaza.

Da 36 giorni Israele è in guerra contro Hamas. Nelle ultime ore l'esercito israeliano si è scontrato con i terroristi di Hamas vicino all'ospedale Al Shifa, a Gaza City, attualmente in blackout sotto ...Guerra Israele-Hamas: il Presidente dell'Iran Raisi a Riyad in Arabia Saudita.