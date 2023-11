Islanda | il vulcano Fagradalsfjall fa paura | rischio eruzione | migliaia di evacuati

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Inè stato dichiarato lo stato di emergenza per ildell’del, nella penisola di Reykjanes.sono infatti le scosse registrate nei pressi dele che hanno portato le autorità islandesi a evacuare a scopo precauzionaledi persone che vivono nella città sud-occidentale di Grindavík. L’Ufficio meteorologico islandese (Imo) ha spiegato di temere che grandi quantità di magma si stiano diffondendo nel sottosuolo e potrebbero emergere perché ”si sono registrati cambiamenti significativi dell’attività sismica”. In particolare ha messo in guardia dal fatto che “un tunnel di magma che si sta attualmente formando e potrebbe raggiungere Grindavík”. Invitando la popolazione ”alla ...