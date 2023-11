‘Io capitano’ di Garrone al Parlamento Europeo per sensibilizzare anche i politici sui migranti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 11 novembre 2023) Matteo(US Rai) Da Venezia al. Questo il percorso di Io capitano, film pluripremiato del regista Matteo, che nelle scorse settimane ha vinto il Leone d’Argento all’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2023, candidato agli Oscar 2024 e pronto per essere presentato al. Il film racconta la storia di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi, che lasciano il loro Paese per raggiungere l’Europa affrontando il deserto, i centri di detenzione in Libia e la traversata nel Mar Mediterraneo. Una vicenda quanto mai attuale dopo le tragiche traversate avvenute negli scorsi mesi verso l’Italia che hanno suscitato non poche polemiche nei confronti della gestione europea. Sarà proprio al...