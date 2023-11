Inzaghi | finalmente tutto l’attacco disponibile col Frosinone! – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) Simoneavrà il suo intero reparto offensivocontro il Frosinone. In questa stagione è successo pochissime volte fino ad ora, lo dicono i numeri raccolti dal Corriere dello Sport. ATTACCO – Marko Arnautovic, Alexis Sanchez, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il reparto d’attacco pensato ad agosto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio saràcontro il Frosinone in intero. L’austriaco ha subito un infortunio un mese e mezzo fa con l’Empoli, prima ancora il cileno ha faticato a entrare in ritmo e recuperare la forma al massimo livello. A San Siro domani alle ore 20.45 Simoneavrà la possibilità di scegliere. Per evitare rischi l’idea è quella di affidarsi a chi ha portato 19 gol in tandem in questo periodo, però a partita in corso ...