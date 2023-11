Inter | Zhang e la chiamata scudetto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023)nonostante non sia a Milano è molto vicino alla squadra e l’obiettivo è chiaro: portare l’alla seconda stellanonostante non sia a Milano è molto vicino alla squadra e l’obiettivo è chiaro: portare l’alla seconda stella. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente sarebbe in contatto costante con la società e coi calciatori per far sentire la sua vicinanza e presenza in questo momento positivo.