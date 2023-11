Inter | TyC Sports | la dirigenza ha avviato i contatti con l’agente di Lautaro per il rinnovo

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) L’diMartinez, Alejandro Camano, avrebbero iniziato a lavorare per ildel contratto dell’attaccante argentino. A riportarlo è Cesar Luis Merlo, giornalista del portale argentino TyC, secondo cui i dirigenti nerazzurri hanno incontrato nei giorni scorsi il procuratore del Toro. L’vuole blindare, facendogli firmare un prolungamento di un anno, dal 2026 al 2027, con un contestuale aumento salariale. In teoria, ildovrebbe essere una semplice formalità visto che entrambe le parti lo vogliono, con lo stessoche non ha mai nascosto il suo desiderio di restare a Milano. Non resta dunque che attendere, anche se verosimilmente ci saranno dei tempi tecnici da rispettare. ...