Inter padrona in Serie A Marcia impressionante nelle ultime 19 – CdS

(Di sabato 11 novembre 2023) L’è cambiata durante l’anno passato, ha trovato la quadra migliore e ha cominciato a fare risultati nella seconda parte della stagione. L’inizio di questa segna la continuità, racconta il Corriere dello Sport. ANTIDOTO – Simone Inzaghi sembra aver trovato la soluzione, l’antidoto appunto, alla discontinuità che caratterizzava la suaprima dello scorso aprile. I dati19 partite di campionato sono impressionanti e raccontano di una squadra schiacciasassi, in grado di dominare laA in maniera indiscussa. 48 punti in questo range, la proiezione su 38 gare sarebbe di 98 punti. Questo score sarebbe addirittura più alto dello storico record di Roberto Mancini da allenatore dell’. In tale periodo i nerazzurri hanno creato un solco rispetto alle altre ...