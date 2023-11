Inter-Frosinone | tornano i grandi Le probabili formazioni – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) L’giocherà domenica, quindi domani, alle ore 20.45 contro ila San Siro. Torneranno iin casa nerazzurra, lesecondo il Corriere dello Sport.– L’se la vedrà alla dodicesima giornata, l’ultima prima della sosta, contro ildi Eusebio Di Francesco. I laziali sono la sorpresa del campionato e non si devono sottovalutare per portare i tre punti a casa. A San Siro Simone Inzaghi farà tornare i, tra cui Lautaro Martinez, Nicolò Barella e probabilmente anche Denzel Dumfries. A sinistra Federico Dimarco sostituirà Carlos Augusto, che non ha impressionato in Champions League. Queste sono ledi ...