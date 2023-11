Inter-Frosinone | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

(Di sabato 11 novembre 2023) A caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. L', reduce dal successo in Champions League contro il Salisburgo, che ha permesso a Lautaro e compagni di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare di anticipo, andrà a caccia di altri tre punti nella sfida contro il...

...20.45 Dazn Sky Napoli - Empoli 12 novembre 12.30 Dazn Sky Fiorentina - Bologna 12 novembre 15.00 Dazn Udinese - Atalanta 12 novembre 15.00 Dazn Lazio - Roma 12 novembre 18.00 Dazn...

Domani con il Frosinone dai quattro ai cinque cambi rispetto alla Champions: così il tecnico ha coinvolto tutti ...Ibrahimovic è pronto per San Siro, ma non è come pensate. Perché l'Ibrahimovic in questione di nome fa Arijon e gioca nel Frosinone, avversario domenica sera dell'Inter. Negli ultimi dieci giorni ha s ...