Inter-Frosinone | fuori Darmian! La scelta di Inzaghi per la difesa – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)è in programma domani sera alle 20:45. Darmian, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe partire dalla panchina: le ultime sulle scelte diCAMBI –in campo domani sera alle 20:45. Fra i titolari scelti danon dovrebbe figurare il nome di Darmian: secondo Sky Sport, visto il non recupero di Cuadrado, il tecnico preferisce far partire il difensore dalla panchina in modo da poter far rifiatare, nel caso, Dumfries. Il titolare insarà quindi de Vrij. Per il resto conferme con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e Dimarco sulla sinistra. Attacco affidato alla coppia Lautaro Martinez-Thuram.(3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ...