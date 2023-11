Inter-Frosinone | 26 convocati per Di Francesco | uno recupera!

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)è la sfida che andrà in scena domani (domenica) a San Siro alle 20.45, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Di, che in conferenza stampa ha sottolineato quanto la squadra di Inzaghi sia forte, ha diramato la lista dei 26: Gelli ce la fa, i 26di Diper la sfida alla capolista Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati. Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli. Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Lulic, Mazzitelli, Ibrahimovic, Reinier. Attaccanti: Caso, Cuni, Baez, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...