Inside Out 2 | chi sono le nuove emozioni nel sequel

(Di sabato 11 novembre 2023) Il trailer diOut 2 ha mostrato una nuova emozione, Ansia, oltre a quelle che già conoscevamo; sembra però che non sarà l’unica: alla fine del video infatti, scorrono alcune parole che rivelano le altre, tra cui Invidia, Noia e Imbarazzo. Lesaranno chiamate ad affiancare Gioia, Rabbia, Disgusto, Tristezza e Paura. Ormai sta per concludersi l’attesa di uno dei film targati Disney Pixar più apprezzati di sempre.Out 2 infatti, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche la prossima estate. La trama stavolta seguirà il passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Riley, la giovane protagonista del film. Ad accompagnarla, oltre le simpaticheconosciute nel primo capitolo, ci sarà una nuova partecipante. Stiamo parlando di ...

Se il bel tempo si vede dal mattino, la Disney può essere contenta: il trailer di2 ha fatto registrare numeri ...

Il primo teaser trailer del sequel di "Inside Out", con una nuova emozione: l'ansia | Flashes Il Post

‘Inside out 2’, nuove emozioni: arriva Ansia e cambia tutto la Repubblica

Il trailer di Inside Out 2 ha mostrato una nuova emozione, Ansia, oltre a quelle che già conoscevamo; sembra però che non sarà l’unica: alla fine del video infatti, scorrono alcune parole che rivelano ...Inside Out 2 quali sono le nuove emozioni del secondo film: trama, protagonisti, cosa fa Maya Hawke di Stranger Things: Ansia.