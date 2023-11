Iniziate le procedure Indi | la decisione choc | dove è stata trasferita per farla morire

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) E'nell'hospice la piccolaGregory, la neonata inglese affetta da una grave e rara patologia mitocondriale. Nessuna speranza per la bambina di 8 mesi: l'Alta Corte inglese ha stabilito il distacco immediato delle macchine che la tengono in vita. La sentenza ha spazzato via anche l'ultima possibilità di portare la piccola in Italia,l'ospedale Bambin Gesù si era reso disponibile ad accoglierla. Un'offerta generosa che aveva spinto il governo italiano a dare la cittadinanza ain via emergenziale, così da facilitare il suo trasferimento. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Intanto, a esprimere soldiarietà è stato anche Papa Francesco: "Si stringe alla famiglia della piccolaGregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge ...