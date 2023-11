Infortunio in allenamento | notizia ufficiale | salta Napoli-Empoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Ci siamo, sole 24 ore separano ildi Rudi Garcia dal prossimo appuntamento in campionato che vedrà l’al Maradona. Il lunch match di domani assume contorni sempre più decisivi, Rudi Garcia è chiamato a risalire la china contro l’di Andreazzoli. Ancora non riesce a convincere a pieno il tecnico, che dopo il pari contro l’Union Berlino, reduce da dodici sconfitte di fila, ha visto riemergere prepotentemente gli spettri dell’esonero alle sue spalle., assenza pesante,il match Non se la passano meglio i toscani, che come i campioni d’Italia stanno alternando exploit clamorosi, come il successo esterno al Franchi nel derby contro la Fiorentina, a scontri diretti persi come accaduto con il Frosinone di Di Francesco. Per la gara del Maradona, ...