Indici macroeconomici e livelli di benessere diventino una fissa anche per i piccoli imprenditori

(Di sabato 11 novembre 2023) Negli ultimi anni sono emersi a valanga nuoviper misurare la forza relativa dei paesi e il loro progresso (o declino) nel tempo. Troppi sicuramente, ma che non giustificano comunque l’assoluta ignoranza di quelli principali da parte degli. Si tratta, infatti, di un lavoro importante che dovrebbe interessare non solo gli economisti che affrontano i temi dello sviluppo, magli/manager a capo di piccole aziende. Nella mia veste di persona che ha dedicato una sproporzionata quantità di tempo a studiare e lavorare per lo sviluppo di queste realtà, mi sento di offrire quattro riflessioni da tenere a mente. 1. Prima, e più importante, riflessione: tutti questisi basano sulla convinzione che ...