Indi | il Papa si stringe alla famiglie e prega per bimbi che soffrono nel mondo

Francesco "si stringe alla famiglia della piccolaGregory , al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il ...

Caso Indi, il papà: tra poco trasferimento in hospice. Papa Francesco: vicino alla famiglia Il Sole 24 ORE

Indi Gregory: avviato il distacco dai macchinari vitali. Il papà: "Disposto spostamento in hospice" RaiNews

Indi Gregory verrà trasferita a breve in hospice e "lì, oggi le verrà tolto il ventilatore e le verrà messa una maschera per l’ossigeno che potrà tenere per una settimana". Lo dice a LaPresse Dean ...Milano, 11 nov. (askanews) – Papa Francesco si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in ...