Indi Gregory trasferita in un hospice | ora il distacco dei supporti vitali Il papa | “Mi stringo alla famiglia e prego per loro e per lei”

(Di sabato 11 novembre 2023) Respinto l’appello dei genitori per impedire la sospensione delle macchine. Dean: “Valutiamo altri percorsi per opporci”. Il pontefice: “Il mio pensiero a tutti i bambini che rischiano la vita a causa della malattia o della guerra”

14.32,al via iter stop macchine La piccolaè stata trasferita nell'hospice individuato per la sospensione dei supporti vitali e le procedure sono in corso. Ieri i giudici ...

Indi Gregory, oggi stop alle macchine che la tengono in vita. Scontro giudici Uk-Italia Sky Tg24

Indi Gregory, cosa succede ora nel caso della bambina inglese. “Per il trasferimento in Italia non è finita” QUOTIDIANO NAZIONALE

della stessa malattia di cui è affetta Indi Gregory, la bimba di 8 mesi ricoverata in un ospedale inglese e tenuta in vita da macchine che oggi, con tutta probabilità, verranno fermate. Tante sono le ...La piccola Indi Gregory è stata trasferita nell'hospice individuato per la sospensione dei supporti vitali e le procedure sono in corso. Lo riferisce all'Adnkronos Salute Simone Pillon, legale che ha ...