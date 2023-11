Indi Gregory | stop ai macchinari che tengono in vita la neonata inglese alle 12 ora italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Idi supportole cheinla piccola, ladi otto mesi affetta da sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, saranno staccati sabato 11 novembre intorno11 ora locale, cioè le 12.00 italiane. Lo rendono noto l’avvocato ed ex parlamentare leghista Simone Pillon, insieme al portavoce di Pro&Famiglia onlus Jacopo Coghe, che hanno seguito gli sviluppi dal lato italiano della battaglia legale della famiglia. La bimba, ricoverata al Queen’s Medical Centre di Notthingham a causa della grave malattia mitocondriale, sarà trasferita in un hospice, un reparto specializzato per la terapia del dolore e dei pazienti terminali. La ...