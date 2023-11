Indi Gregory | la disumanità di una società che tratta la vita come carta straccia

(Di sabato 11 novembre 2023) Roma, 11 nov – «Mia figliamessa a morte da un sistema diabolico». Sono state queste le parole di Dean, in un’intervista rilasciata alla Bussola con l’intenzione di lasciare un messaggio di gratitudine per tutto quello che sta facendo l’Italia per la figlia, una bambina di otto mesi che ricorda amaramente il caso di Charlie Gard, il bambino britannico malato terminale di sindrome da deperimento mitocondriale, una rarissima malattia genetica degenerativa che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Infatti, anche la piccola è affetta dalla stessa malattia mitocondriale., una bimba nata in terapia intensiva Nata a febbraio,non è mai uscita dall’unità di terapia intensiva pediatrica del Queen’s Medical Center di Nottingham, affrontando una serie ...

C'è qualcosa di profondamente fastidioso nella reiterata decisione della Corte inglese di bloccare il trasferimento in Italia della piccola. Ieri per la terza volta ne è stato decretata la morte e per la terza volta fissato il giorno dell'esecuzione: lunedì. Non è finora servito il riconoscerle la cittadinanza italiana, come ...

Indi Gregory, appello rifiutato: domani distacco macchine. No al trasferimento in Italia Sky Tg24

Indi Gregory: appello rifiutato, domani distacco delle macchine. La bambina andrà in un hospice QUOTIDIANO NAZIONALE

Respinto l'appello dei genitori della piccola Indi Gregory per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita. Già oggi il distacco dei supporti vitali. Il giudice Jackson ...I genitori: "Siamo disgustati Il mondo intero sta guardando ed è scioccato da come siamo stati trattati" (Adnkronos) - Sul tavolo c'erano due richieste: consentire il distacco delle macchine a casa da ...