Indi Gregory | avviato il distacco dei supporti vitali | la neonata trasferita in un hospice

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole del padre Come ha spiegato Dean, alla piccola è stato tolto il ventilatore e messa una 'maschera per l'ossigeno che potrà tenere per una settimana'. L'uomo si è detto arrabbiato ...

Il Pontefice 'si stringe alla famiglia della piccola, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il ...

Indi Gregory, avviato distacco dei supporti vitali: la bimba inglese è ancora viva ilmessaggero.it

Indi Gregory, oggi stop alle macchine che la tengono in vita. Scontro giudici Uk-Italia Sky Tg24

Per Indi Gregory, la neonata di 8 mesi affetta da una grave patologia genetica, sono state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale. La piccola ha lasciato il Queen's ...Il mondo intero sta guardando ed è scioccato da come siamo stati trattati". Sono le dichiarazioni amareggiate di Dean Gregory, papà della piccola Indi, dopo l'udienza di oggi che si è conclusa con un ...