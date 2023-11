Indi Gregory | avviato il distacco degli organi vitali | trasferita in hospice

(Di sabato 11 novembre 2023) È stata avviata nella giornata di sabato 11 novembre 2023 la procedura per ildi Indy, la bambina di origine inglese di otto mesi affetta da una grave patologia genetica. La Corte inglese aveva infatti rigettato la richiesta presentata dai genitori della bimba, che avevano richiesto il trasferimento all’ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola è stata cosìin un, di cui non è stato rivelato il nome, mentre la mamma e il papà avevano almeno richiesto che potesse essere estubata a casa. A riferirlo all’Adnkronos Salute Simone Pillon, legale che ha seguito la famiglia della bimba in Italia, nel suo tentativo di salvare la figlia di 8 mesi affetta da una grave e rara malattia mitocondriale. ...

Indi Gregory, avviato distacco dei supporti vitali: la bimba inglese è ancora viva ilmessaggero.it

Indi Gregory, oggi stop alle macchine che la tengono in vita. Scontro giudici Uk-Italia Sky Tg24

Indi Gregory verrà trasferita a breve in hospice e "lì, oggi le verrà tolto il ventilatore e le verrà messa una maschera per l'ossigeno che potrà tenere per una settimana". Lo ha detto all'agenzia di ...Per Indi Gregory, la neonata di 8 mesi affetta da una grave patologia genetica, sono state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale. La piccola ha lasciato il Queen's ...