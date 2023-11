Indi Gregory | alle 11 di oggi | 11 novembre | saranno staccati i supporti vitali alla piccola

(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11, 2023staccate,, 1111, le macchine che tengono in vita la, la bimba di 8 mesi, affetta da una malattia inguaribile. La notizia è stata diffusa su X da Simone Pillon che assiste la famiglia dellain Italia. “Abbiamo azionato ogni procedura dei trattati internazionali, abbiamo offerto trasferimento, cure, collaborazione. L’Italia ha fatto il possibile su richiesta dei genitori, ma ha trovato solo muri.verso le 11 il sistema inglese staccherà i”. Ieri c’era stato l’ultimo appello del padre per evitare il distacco dei macchinari che ...

Il Big Ben ha detto stop: anche per la Corte d'Appello di Londra, infatti, deve essere staccata la spina delle macchine che tengono in vita. Potrebbe morire lunedì prossimo la bimba di 8 mesi affetta da una grave malattia mitocondriale se entro dopodomani non arriverà l'agognata svolta in grado d'interrompere la 'deadline', ...

Indi Gregory, l’ultimo verdetto: “Da sabato la bambina senza macchine vitali” la Repubblica

Indi Gregory, appello rifiutato: domani distacco macchine. No al trasferimento in Italia Sky Tg24

Il mondo intero sta guardando ed è scioccato da come siamo stati trattati”, ha detto Dean Gregory, papà della piccola Indi, dopo l’udienza di ieri. “Questo sembra come l’ultimo calcio nei denti. Non ...“L’Italia ha fatto il possibile su richiesta dei genitori, ma ha trovato solo muri. Oggi verso le 11 il sistema inglese staccherà i supporti vitali a Indi Gregory”: lo ha annunciato su X Simone Pillon ...