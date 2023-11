Indi e la speranza contro ogni speranza di un padre

Ladella famiglia è cherimanga in vita almeno fino a lunedì. Ma nessuno può dire se ce la farà a passare il weekend. Il rischio è che la morte arrivi molto prima. Questa mattina il ...

Indi Gregory e il coraggio della speranza Comunione e Liberazione

Indi Gregory, non c'è più speranza: Londra stacca i supporti vitali Il Tempo

In un hospice di cui non è stato comunicato il nome sono state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale per la piccola affetta da una rarissima malattia mitocondriale. Ig ...La speranza della famiglia è che Indi rimanga in vita almeno fino a lunedì. Ma nessuno può dire se ce la farà a passare il weekend. Il rischio è che la morte arrivi molto prima. Questa mattina il ...