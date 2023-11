Incinta | la picchia e la costringe a dormire in auto | arrestato 46enne

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) Prende a pugni in faccia la compagna e lain. In manette undi Legnaro, in provincia di Padova. I fatti, risalenti al febbraio del 2020, quando l’uomo durante l’ennesima litela compagna davanti ai figli minorenni e poi la caccia di casa,ndola a trovare un giaciglio nell’, nonostante fosse in stato interessante.LEGGI ANCHE: “Giulia era ancora viva dopo 9 coltellate”: il terribile dettaglio emerso dalle indagini L’uomo, spesso, la cacciava fuori casa Continue liti che culminavano in percosse. Una violenza inaudita perpetrata per oltre un anno, nonostante fosse. La vittima spesso era costretta afuori casa, nella macchina o in luoghi di ...