Incidente stradale a Omelle Treviso | auto finisce in un canale | due morti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti presso l'ospedale di Treviso.

ORMELLE (TREVISO) - Terribile incidente stradale nella notte tra il 10 e l'11 novembre ad Ormelle in via Roma. Un'Audi A3 guidata da un 27enne di origini indiane ma residente a Treviso con ...È di due vittime e due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì ... è fuoriuscita dalla sede stradale, finendo in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. A ...