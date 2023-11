Incidente a Treviso | auto esce di strada e finisce in un canale | 2 morti a Ormelle

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite gravemente in unle, avvenuto nella notte, in via Roma ad. Per cause in corso di accertamento un’Audi A3, condotta da un 27enne di origini indiane, che abitava in provincia di, con a bordo altre tre persone, è uscita died è finita neldi scolo parallelo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sonoil conducente e uno dei passeggeri mentre le altre due persone a bordo del veicolo sono state trasportate dal personale sanitario all’ospedale diin gravi condizioni. Le salme sono state trasferite all’ospedale di Oderzo. L'articolo proviene ...

