Incendiata auto di un giornalista nel Cosentino | avviate indagini

Cosenza " Grave intimidazione ai danni di un giornalista calabrese. Nella notte è statal'automobile di un giornalista cosentino Luigi Cristaldi. Le fiamme hanno completamente distrutto la Volkswagen Polo di Cristaldi, che da anni collabora con la testata "Gazzetta del Sud" ...

Lecce, vasto incendio distrugge quattro auto: evacuata palazzina Sky Tg24

Incendio auto nella notte in centro a Lecce: evacuata palazzina quotidianodipuglia.it

L'auto era chiusa in un garage di Plano, in Texas, poi improvvisamente ha preso fuoco. Il proprietario della Tesla ha raccontato di aver sentito un sibilo provenire dall'auto, sulla quale era stata ap ...Stanotte, a Cassano allo Ionio, ignoti hanno dato alle fiamme un’auto di famiglia (una Polo Volkswagen) del giornalista Luigi Cristaldi, collaboratore per La Gazzetta del Sud. L’episodio (nella foto) ...