In Italia arrivano i primi supermercati senza casse

Leggi su quifinanza

(Di sabato 11 novembre 2023) Era stato annunciato da tempo e alla fine è diventato realtà: inè stato inaugurato il primo supermercatoo, meglio,cassieri. Un modo di fare la spesa totalmente nuovo per i consumatorini, che acquisteranno i prodotti tramite un sistema interamente digitale. L’obiettivo è quello di rendere la spesa più veloce ed evitare le classiche code all’uscita. Il nastro della cassa viene così sostituito da un elenco interattivo della propria spesa, che potrà essere pagata soltanto in modo elettronico o digitale. Ecco tutti i dettagli del primo autonomous store d’. Qui abbiamo parlato invece del supermercatono in cui si fa la spesa gratis. Dove si trova e come funziona il supermercatoIl ...