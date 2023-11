In corso la rimozione straordinaria di rifiuti | ripuliti i galoppatoi di Viale Carlo III

... per molti anni, la ricostituzione di questi legami Neldi questa guerra, ogni membro di una ... basato sulladell'esistenza della morte e, quindi, della pace: "(La guerra) porta via le ...

IN CORSO LA CAMPAGNA DI RIMOZIONE STRAORDINARIA DEI ... BelvedereNews

Tanti rifiuti alluvionati: "In corso la rimozione" - Empoli LA NAZIONE

Giovedì pomeriggio a Lugo, durante la penultima commissione sul tema, si è parlato anche degli interventi in corrispondenza della rotta a San Lorenzo.16:56:04 Il Comune di Caserta sta portando avanti una campagna di rimozione straordinaria dei rifiuti in diverse zone della città. L’intervento più importante è in corso lungo Viale Carlo III, dove so ...