In Bocconi si insegna l’economia ma non i costi ambientali | la ‘conoscenza che conta’ davvero

(Di sabato 11 novembre 2023) Leggo su Wikipedia che una ministra dell’attuale governo è laureata all’Università Commerciale Luigi. Visto che alcuni ministri sfoggiano lauree in università telematiche, mi ritrovo a pensare al significato di “commerciale”. Tanto tempo fa, quando c’erano gli istituti professionali, le “commerciali” formavano segretari/e, ed erano un gradino sotto i licei. Per me, laè la, non l’Università Commerciale Luigi, e quindi immaginavo qualche furbesca assonanza con “la” a mascherare un’università dove, pagando s’intende, si ottengono facili lauree, apparentemente prestigiose. E invece no. Lasi chiama proprio “Università Commerciale Luigi” e il suo motto è: Knowledge that matters. Mi ispirai proprio alla ...