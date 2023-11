Impresa dell’Atalanta Primavera nel segno di Vlahovic | Juventus travolta 4-1

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 novembre 2023) Vinovo. L’Atalantacoglie un successo strepitoso sul campo dellae sale momentaneamente al quarto posto in classifica, centrando la terza vittoria consecutiva e perfezionando il sorpasso proprio nei confronti della squadra di Montero, nell’attesa che si completi il quadro dei risultati delle gare valevoli per la decima giornata del campionato1 2023/24. I nerazzurri, guidati da Giovanni Bosi, hanno sbloccato il match dopo appena dieci minuti di gioco quando Vavassori calibra il piazzato all’angolino che non lascia scampo a Vinarcik. La formazione bergamasca continua a premere e poco dopo la mezz’ora si apre ufficialmente lo show di Vanja: dribbling a rientrare e sinistro a giro dell’attaccante atalantino che si infila all’incrocio dei pali e vale il raddoppio. Avanti di due gol ...