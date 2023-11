Imperfetta la One UI 6 0 su Samsung Galaxy S23 | migliore la beta

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) A diversi giorni dal lancio della One UI 6.0 stabile con Android 14 suS23, è ora di tirare le somme in relazione ad un aggiornamento così importante, Benché il rilascio manchi in diversi paesi, in Italia la distribuzione è completa. Peccato tuttavia che l’esperienza utente non sia delle migliori, almeno sotto alcuni aspetti e per questo motivo il lavoro degli sviluppatori va dunque opportunamente valutato. Proprio l’Italia non ha partecipato ad alcuna fasedell’importante firmware. Lo hanno fatto invece alcuni paesi europei come il Regno Unito e la Germania. Itester stranieri, in questi giorni, continuano a sottolineare il seguente aspetto: le release sperimentali (almeno le ultimissime( erano migliori del pacchetto stabile, se consideriamo soprattutto la questione fluidità. In pratica, ...