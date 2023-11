Impact 09 11 2023 Finalmente si ricomincia

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 novembre 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Bound For Glory ormai è passato da un po’ ma sarà questa la prima vera puntata tradizionale dopo quel PPV. Alcune storie proseguiranno da lì mentre ne scaturiranno altre nuove. Non perdiamo altro tempo e immergiamoci nella puntata! Tasha Steelz sconfigge Deonna Purrazzo (3 / 5) Crazzy Steve sconfigge Tommy Dreamer via DQ per il Digital Media Championship (2 / 5) Tommy Dreamer prende la forchetta che aveva tirato fuori Crazzy Steve e lo colpisce con questa, facendo scattare la squalifica e mantenendo la cintura. Dopo il match continua fino a farlo sanguinare e Crazzy Steve esce dal ring ridendosela. Brian Myers sconfigge Joe Hendry (3 / 5) Dita negli occhi a colui in cui tutti credono e Roster Cut assicurano la vittoria all’ex Curt Hawkins. Eric Young sconfigge ...