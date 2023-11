Immobile escluso da Spalletti | a settembre il ct lo aveva eletto capitano della Nazionale Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023)da, aera stato. Lo scrive il Corriere dello Sport nell’analizzare le convocazioni per le due gare decisive per la qualificazione all’Europeo: venerdì 17 a Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì 20 a Monaco di Baviera contro l’Ucraina. Il Corriere dello Sport ricorda e sottolinea come sia cambiato tutto nell’arco di due mesi per il centravantiLazio che ha segnato il gol numero duecento con la maglia biancoceleste. Scrive ilva dritto, senza retropensieri o pregiudizi, come racconta la sua storia di allenatore votato al campo e tradotta ora nel ruolo di ct dell’Italia costretto a inseguire l’Europeo 2024 ...