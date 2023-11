Ilaria Mongiovì vince il torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2023 Maria De Filippi telefona in diretta – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 11 novembre 2023)nei panni dih Carey E’la vincitrice deldeidi. Ad una settimana di distanza dalla conclusione della gara della tredicesima edizione, dove si è classificata al terzo posto, la cantante è riuscita ad imporsi su tutti i suoi avversarsi grazie all’imitazione dih Carey, superando soltanto di tre punti Antonino, secondo classificato, di ritorno dopo la vittoria dello scorso anno e calatosi nei panni di Sam Smith. Terzo posto per il fresco vincitore in carica Luca Gaudiano in Ed Sheeran. La quarta classificata è Valentina Persia, calatasi in Pierangelo Bertoli, mentre il quinto posto è stato condiviso ...