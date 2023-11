(Di sabato 11 novembre 2023) I cartelli “Queer for Palestine” alle manifestazioni europee e americane sono quelli che colpiscono di più, vista la qualità dei diritti Lgbtq nei paesi musulmani. E’ famoso il gay pride di Tel Avi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Far passare l'atto deprecabile di un malato per un fatto politico, anzi, tirare in ballo ...costituisce una vergognosa degenerazione della politica ed un penoso tentativo di

Il vittimismo ideologico sul razzismo spiega molto delle rivolte di oggi nei campus Il Foglio

Aggressione Fdi, Anpi: “Strumentalizzazione politica e penoso ... TRC Giornale

“Leggendo il comunicato di F.d.I. sull’aggressione ad un loro militante compiuta da una persona con disturbi psichici si evince una grave strumentalizzazione politica che sul fatto si vuole inscenare” ..."Di fronte ai difficili scenari odierni l'Italia al Consiglio europeo deve perseguire alleanze coerenti, premessa per esercitare una ...