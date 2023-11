Il suo pugno è come un blues Il Rocky Marciano di Marco Pastonesi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Era mica un bel vedere. Si muoveva poco e nemmeno troppo bene, non aveva allungo e per questo cercava sempre di accorciare le distanze, farsi sotto, arrivare al corpo a corpo. Non aveva grazia, né nel fisico né sul ring, nemmeno l’imperfetta armonia di Jersey Joe Walcott, che non era il massimo vederlo boxare – ma questo perché noi si è visto Muhammad Ali –, ma quantomeno una sua euritmia ce l’aveva e il suo corpo fletteva con violenta eleganza. C’aveva nulla di tutto questo, mamandò al tappeto Jersey Joe Walcott, ko alla tredicesima ripresa, togliendoli il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Un’anticipazione di quanto fece Joe Frazier con Muhammad Ali: “La degna conclusione degli anni Sessanta”, scrisse Hunter S. Thompson, “Ali ...