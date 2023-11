Il sogno Millennials? Lavorare in smart working dalla Nuova Zelanda Aiutare l' eco sistema del Mozambico E ritrovare l' atmosfera dei manga | con un tour nel Giappone pop

Pensione per i nati negli anni 80: un sogno da ricchi Voce della Scuola

Beatles, l’intelligenza artificiale e il rinnovato successo con la generazione Z BuoneNotizie.it

Vivere una vita significativa e felice per i Millennials significa creare ricordi attraverso esperienze reali. Spesso combinano lavoro e svago per trovare soluzioni di viaggio in linea con il loro ...A capo dello stato più verde degli Usa, il democratico punta all'elettorato giovane per la corsa alla Casa Bianca del 2028. E intanto parla con la Cina, vieta ...