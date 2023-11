Il Presidente Mattarella visita la piazza del Registan | a Samarcanda | in Uzbekistan

(Di sabato 11 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 Ildella Repubblica, nel corso delladi Stato in, hato la città di. Accompagnato da una guida, il Capo dello Stato ha potuto ammirare ile le due Madrase. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... sara' dedicato al tema 'Liberta' e' partecipazione': come ha sottolineato ildella Repubblica Sergio'esiste un legame tra economia e democrazia' di cui le imprese devono ...

Fotogallery - Roma, murales con il presidente Mattarella contro la "caccia selvaggia" TGCOM

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 Il presidente della Repubblica Mattarella è in visita di Stato in Uzbekistan. Accompagnato da una guida, il Capo dello Stato ha potuto ammirare la necropoli ...Il presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della visita di Stato in Uzbekistan, ha visitato la città di Samarcanda. Accompagnato da una guida, il Capo dello Stato ha potuto ammirare il Regis ...