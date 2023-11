Il Porto sfida i mercati | ' Sarà un rilancio 5 0' Innovazione e sinergie per uscire dalla crisi

(Di sabato 11 novembre 2023) Il convegno suggella l'unità per una nuova stagione di crescita 'Tra Livorno e Genova non faremo la fine del vaso di coccio'. Digitalizzazione e valorizzazione del retrole carte da ...

Il convegno suggella l'unità per una nuova stagione di crescita 'Tra Livorno e Genova non faremo la fine del vaso di coccio'. Digitalizzazione e valorizzazione del retroporto le carte da ...

Il Porto sfida i mercati: "Sarà un rilancio 5.0". Innovazione e sinergie ... LA NAZIONE

Sotto il segno del Porto della Spezia: la sfida di un modello che ... Port Logistic Press

Il porto della Spezia lancia la sua sfida: ieri, al convegno “Sotto il segno del porto“ organizzato dall’Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, sono state gettate le basi per un nuovo ...Oggi in Promozione e Prima categoria si disputano 10ª e 8ª giornata: gli arbitri e le partite, con le relative classifiche. Un'occasione per seguire le squadre del territorio e sostenere i propri colo ...