Il Pd riempie piazza del Popolo | in 50 mila per la pace e contro la Manovra di Meloni

Schlein al suo arrivo ha fatto un breve giro indove è stata acclamata dai presenti che sventolano bandiere della pace e dell'Europa. Gualtieri apre la manifestazione: 'L'Italia è a un bivio' '...

Donne: contro la violenza migliaia di coperte distese in piazza Santa Croce / FOTO FirenzeToday

Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige 2023: date e programma Stile e Trend Fanpage

Ronzulli gongola per i sondaggi in crescita: “Trend in crescita. Forza Italia al 7,8% quando tutti ci davano per morti il 13 giugno” ...Il Partito Democratico si è riunito in Piazza del Popolo a Roma, dando il via a una manifestazione per la pace e contro la Manovra del governo Meloni.