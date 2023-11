Il nuovo equilibrio mondiale del gas naturale liquido

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 novembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni Fino alla non provocata invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, l’andamento dei mercati del gasliquefatto (GNL) sembrava piuttosto prevedibile. Sul fronte dell’offerta, agli Stati Uniti mancava poco per collocarsi tra i maggiori esportatori globali al fianco di Qatar e Australia, prima che il Qatar sbaragliasse la concorrenza con un aumento della produzione. La Russia aveva tutte le carte in regola per diventare il quarto esportatore, grazie a progetti ben posizionati per servire sia il bacino dell’Atlantico sia quello del Pacifico: stava infatti sviluppando progetti nell’Africa orientale e occidentale, in Canada e in Asia orientale. Sul fronte della domanda, l’eccezionale accelerazione della domanda ...