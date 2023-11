Il Mattino – Napoli | la squadra è con Garcia | rinnovata la fiducia

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Il quotidiano “Il” dedica uno spazio alla società azzurra. Ecco cosa si legge sul: “Laè con. “Nonostante la distanza con i metodi di Spalletti sia siderale. Qualcuno ne ha risentito. Ma il passato non torna e bisogna, quindi, guardare avanti. E De Laurentiis lo ha capito nel corso dei colloqui individuali con i calciatori che non c’è una frattura. Ma De Laurentiis non abbandona l’idea di compiere valutazioni estreme. La vittoria con l’Empoli potrebbe regalare due settimane di serenità a un ambiente che ne ha folle necessità. In attesa di una poderosa scossa per affrontare il ciclo terribile e che, anche con il ritorno di Osimhen, è certo di poter assicurare. Il ds Meluso e il capo degli scouting Micheli rassicurano, ma la presenza di ...