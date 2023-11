Il leone scappa dal circo | a spasso per Ladispoli – Video

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Unda un, in provincia di Roma. Viene localizzato e viene ripreso dai cittadini che, chiusi in casa, lo osservano – tra stupore e preoccupazione – mentre cammina regale per le strade della località a nord della capitale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Unda un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. Viene localizzato e viene ripreso dai cittadini che, chiusi in casa, lo osservano - tra stupore e preoccupazione - mentre cammina regale per ...

Leone scappa da un circo a Ladispoli e si aggira per la città, il sindaco: Attenti, non uscite di casa Fanpage.it

Scappa leone dal circo a Ladispoli, ricerche in corso • Terzo Binario News TerzoBinario.it

ROMA - Un leone scappa da un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. Viene localizzato e viene ripreso dai cittadini che, chiusi in casa, lo osservano - tra stupore e preoccupazione - mentre cammina ...Roma – È caccia al leone a Ladispoli, un centro sul litorale nord non distante da Roma, dopo che il felino è fuggito da un circo. "Evitate gli spostamenti", ha avvertito il sindaco Alessandro Grando ...